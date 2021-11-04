4 листопада 2021 - свято, прикмети та що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються День народження касового апарату, Міжнародний день стаута, Міжнародний день проектного менеджера, повідомляє УНІАН.

В Україні - День залізничника, в США - День "Кешбек", День в очікуванні варварів, День духовки "Легка випічка", День скептиків, День курячої леді, День цукерок, День використання здорового глузду, День "Чоловіки готують вечерю", в Єгипті - День любові, в Ліберії - День Подяки, в Індії - свято вогню "Дівалі", Калі Пуджа, в Туркменістані - День працівників митних органів, в Італії - День національної єдності і збройних сил, на Маріїнських островах - День громадянства, у Вірменії - День соціального працівника, в Панамі - День прапора, в Тонгі - День Конституції.

Пам'ятні дати 4 листопада, річниці та події

У 1493 році експедиція Христофора Колумба відкрила Острів Гваделупа.

У 1862 році американський винахідник, лікар, володар понад півсотні патентів Річард Гатлінг запатентував перший у світі багатостовбурний кулемет Revolving Battery Gun.

У 1879 році Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат. У першій моделі кожна торгова операція фіксувалася на диску. Пізніше з'явився спеціальний індикатор, що дозволяв і касиру, і покупцеві бачити вартість покупки. Як результат - спокуса продавця що-небудь приховати ставала значно менше. Рітті також придумав пристосування, що фіксувало кожну грошову операцію на паперовому рулоні.

Тепер господар міг звірити суму готівки в касі з сумою, позначеною на рулоні, і точно дізнатися, скільки було зроблено покупок за день. Кафе Рітті стало приносити непоганий дохід не тільки через "чесність" буфетників, а й через наявність незвичайного апарату, який збирав натовпи роззяв. Згодом винахід Рітті отримало назву "непідкупний касир Рітті".

У 1890 році в Лондоні відкрилася перша в світі підземна електрична дорога - метро. З 1890 року замість тунелів дрібного закладення стали будувати лінії на електричній тязі, які в центрі міста проходять в тунелях глибокого закладення, а на околицях виходять на поверхню. Перша в світі підземна електрична дорога - Північна лінія на ділянці Стоквелл-Кінг Вільям-Стріт. Відкрив рух і першим пасажиром став принц Уельський, майбутній король Великобританії Едуард VII. Перша електрична лінія протяжністю в шість кілометрів називалася Metropolitan Railway, тобто "Столична залізниця". Скорочення цієї довгої назви до п'яти букв і породило всім нам знайоме "метро".

У 1890-1904 роках були побудовані чотири такі лінії, що отримали загальне найменування Індепендент-тьюб. Три пізніші лінії, відкриті в 1906-1907 роках, отримали класифікацію Йеркс-тьюб, на прізвище Чиказького мільйонера Йеркса, на гроші якого вони були споруджені. З цього часу почалася і поетапна електрифікація паровозних ліній, яка повністю завершилася до 1913 року. В цей час Лондонський метрополітен містить 270 станцій, протяжність шляхів - понад 400 кілометрів.

У 1922 році була виявлена гробниця фараона Тутанхамона. Тутанхамон - фараон XVIII династії єгипетських фараонів, що правив в 1347-1337 до н.е. гробниця Тутанхамона розташована в Долині царів, і це єдина майже не розграбована усипальниця. Вона була виявлена двома англійцями - єгиптологом Говардом Картером і археологом-любителем лордом Карнарвоном.

У гробниці збереглися численні прикраси, а також саркофаг з чистого золота з муміфікованим тілом фараона. 4 листопада 1922 був розчищений вхід в гробницю. Картер і Карнарвон стали першими за три тисячоліття людьми, що спустилися в неї. Після тривалих розкопок 16 лютого 1923 Картер спустився в "золотий чертог" - похоронну камеру гробниці, де знаходився сам саркофаг фараона. Лорд Джордж Карнарвон, який фінансував розкопки, помер 5 квітня 1923 року в Каїрському готелі "Континенталь" від запалення легенів, проте практично відразу виникли містифікації навколо його смерті.

У наступні роки Преса підігрівала чутки про "прокляття фараонів", яке нібито призвело до загибелі першовідкривачів гробниці. Всього було 22 "жертви прокляття", 13 з яких безпосередньо були присутні при розтині гробниці. Однак факти свідчать про те, що докази "прокляття" були підігнані для досягнення газетної сенсації: абсолютна більшість учасників експедиції Картера досягли похилого віку, середня тривалість їх життя становить 74,4 року.

Одна з популярних теорій, які намагаються проаналізувати загибель учасників експедиції, пов'язує її з грибком або іншим мікроорганізмом, що знаходилися в усипальниці, що пояснює, зокрема, той факт, що першим помер астматик лорд Карнарвон.

У 1950 році в Римі була прийнята Конвенція Про захист прав людини і основних свобод, відома як Європейська конвенція з прав людини.

У 1966 році сталася сильна повінь в центральних і північних районах Італії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 листопада святкує День Казанської ікони Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме в цей день, то молитва буде мати унікальну силу.

Що сьогодні не можна робити

Не варто сумувати. Якщо займаєтеся ремонтом або будівництвом, рекомендується в цей день завершити всі роботи.

Прикмети на 4 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

якою буде погода в цей день - такою буде і зима;

цілий день ясно - до похолодання.

Іменини 4 листопада

Іменини у Анни, Костянтина, Володимира, Максима, Івана, Олександра, Дениса, Василя, Єлизавети, Іраклія та Миколи.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева