Вартість нафти знизилася почти на 3%

Ціни на нафту еталонних марок знизилися в середу більш ніж на 2,5% після виходу офіційних даних про запаси енергоносіїв у США, що вказали на більш суттєве, ніж очікувалося збільшення запасів нафти за минулий тиждень, повідомляє "Интерфакс".

Січневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $2,10 (на 2,48%) – до $82,62 за барель. Котирування ф'ючерсів на WTI на грудень на торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $2,30 (на 2,74%) - до $81,61 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3,29 млн барелів - до 434,1 млн барелів, свідчать дані щотижневої доповіді міністерства енергетики країни. Товарні запаси бензину знизилися на 1,49 млн барелів і склали 214,26 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів збільшилися на 2,16 млн барелів, до 127,12 млн барелів.

Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про те, що запаси нафти в США за минулий тиждень зросли на 3,6 млн барелів. При цьому резерви бензину знизилися на 552 тис. барелів, а дистилятів збільшилися на 573 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, впали на 882 тис. барелів.

Деякі країни-члени угоди говорять про те, що вони не мають можливостей для підвищення видобутку нафти, тому вони "не підтримають заклики до нарощування виробництва", йдеться у повідомленні Zaner. Проте "Саудівська Аравія та Ірак мають реальні потужності щодо збільшення видобутку", зазначають аналітики компанії.

За оцінками експертів, члени ОПЕК+, схоже, не змогли у жовтні підвищити виробництво до максимально дозволених лімітів.

"Попри зростання тиску з боку основних країн-споживачів нафти - Японія слідом за США та Індією тепер також закликає до збільшення видобутку - ОПЕК+ поки не показує жодних ознак того, що вони готові піти на це" , - сказав аналітик Commerzbank Карстен Фріч.

Тим часом експерти Fitch Solutions прогнозують падіння цін на Brent у першому півріччі 2022 року на тлі очікувань уповільнення попиту та зростання запасів наступного року.

"З 2022 року ринкові умови стануть складнішими у зв'язку з уповільненням зростання попиту та потенційним нарощуванням видобутку ОПЕК+, США та Іраном" , - пише агентство.

Згідно з прогнозами Fitch Solutions, середня ціна Brent складе $72 за барель у 2022 році та $73 за барель у 2023 році.