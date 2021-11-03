Отруєння Навального: ФСБ попалась на телефонних номерах

Видання Bellingcat та The Insider отримали у розпорядження документи ФСБ, в яких російське відомство визнало справжність даних журналістів про телефонні з'єднання своїх співробітників, причетних до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новичком", повідомляє Ліга.net.

Скани документів опублікував The Insider.﻿ Оприлюднений документ – це ухвала про подання результатів оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчому або до суду від 19 січня 2021 року.

У ньому йдеться, що 14 грудня 2020 року ЗМІ опублікували фотографії та дані співробітників ФСБ Росії. Також у документах наводяться номери телефонів потерпілих, які журналісти зіставили з іменами фігурантів розслідування отруєння Навального.

Виявилося, що йдеться про колишнього військового лікаря Олексія Олександрова, який, за даними журналістів-розслідувачів, наносив "Новичок" на труси опозиціонера, про співробітника Центру спецтехніки ФСБ Олега Таякіна та про директора Інституту криміналістики ФСБ, генерал-майора Володимира Богданова.

У документі йдеться, що встановити особи співробітників ФСБ, їхні номери та деталізацію з'єднань вдалося "шляхом незаконного отримання відомостей у телекомунікаційних компаніях МТС та Мегафон". Журналісти уточнюють, що це спростовує слова президента РФ Володимира Путіна про те, що дані розслідування, проведеного The Insider, Bellingcat та Der Spiegel, – "легалізація матеріалів іноземних спецслужб".