Байден оголосив про старт "дитячої" вакцинації

Президент США Джо Байден оголосив, що американська влада з наступного тижня готова розпочати вакцинацію від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, понад 28 мільйонів молодих американців наразі мають право на вакцину, яка захистить від COVID-19. Глава держави додав, що його адміністрація готувалася до початку кампанії із вакцинації дітей з першого дня, і тепер вона у повній готовності.

"Вже наступного тижня у нас буде достатньо доз вакцини та достатньо пунктів. І батьки зможуть записатися на прийом, щоб зробити своїм дітям перше щеплення" , - заявив Байден.

Також американський президент повідомив, що влада забезпечила достатню кількість доз вакцини для кожної дитини у Сполучених Штатах віком від 5 до 11 років, а отримати щеплення можна у 20 тисячах пунктів по всій країні, у тому числі у школах, лікарнях та аптеках.