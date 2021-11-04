Вселенський патріарх Варфоломій знову потрапив до лікарні

Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізовано у США. За час його візиту до країни це вже другий випадок, повідомляє Обозреватель.

Відповідну заяву 3 листопада було опубліковано на сайті Грецької православної архієпархії Америки. Рішення було ухвалено після обстеження предстоятеля Константинопольської церкви у лікарні Mount Sinai на Манхеттені у Нью-Йорку.

У пресрелізі йдеться про те, що 81-річному патріарху мають провести ангіограму (дослідження кровоносних судин). Після неї лікарі вирішать, чи потрібно встановлювати стент.

Вселенський патріарх прибув до США для участі у масових літургіях з 23 жовтня до 3 листопада. Це перший його візит із 2009 року.

Варфоломій потрапив до лікарні 24 жовтня, коли він прямував до Собору Святої Софії в Лос-Анджелесі. Тоді йому різко погано стало. У Грецькій православній архієпархії пояснили, що причиною госпіталізації стала стомлюваність та хронічна слабкість організму.

Через день – 25 жовтня – патріарха Константинопольського виписали, а лікарі закликали його скоротити кількість поїздок.