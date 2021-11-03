Політика з Молдови підозрюють в участі в антивакцинаторських протестах у Києві

На вчорашньому мітингу противників вакцинації у Києві було помічено символіку та плакати організації громадянина Молдови В'ячеслава Валько, який у 2014 році балотувався до парламенту Молдови від проросійської партії, а зараз активно займається поширенням фейків про коронавірус та вакцинацію від нього, а також підтримує антивакцинаторські ініціативи в Україні, повідомляє Ліга.net.

Валько у своїй антивакцинаторській активності використовує Facebook-акаунт під назвою Terra Freedom і Telegram-канал з такою самою назвою.

У Facebook Валько розповідає, наприклад, про те, що у вакцинованих "спостерігаються проблеми з психікою", що вони всі помруть від щеплення, а також про "ковід-фашизм у Києві", називаючи "неофашистом" міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Молдаванин активно анонсує акції антивакцинаторів в Україні, закликаючи українців брати в них участь.

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У Telegram-каналі Terra Freedom також публікуються фейки про визнані у світі вакцини; про те, що ковід-сертифікати в Україні нібито перевіряють прямо на вулицях у перехожих; і що вакциновані від коронавірусу стикаються з "агресивними видами раку". При цьому критики російської вакцини "Супутник V" на каналі немає.

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2014 року Валько балотувався до парламенту Молдови від партії "Вибір Молдови – Митний Союз", яка виступала за дружбу з Росією. Про діяча із Молдови написав також радник віцеспікера Верховної Ради Павло Булгак.

"Аналіз повідомлень групи (Terra Freedom – ред.) показує, що так звана "організація опору" системно працює на дискредитацію заходів щодо протидії COVID-19 та вакцинації в Молдові, Україні, країнах Балтії" , – написав Булгак у своєму Facebook.

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Фейки Валька про коронавірус викривав voxukraine. На вчорашньому мітингу у Києві дійсно використовувалися плакати із символікою цієї групи. Такі самі матеріали використовувалися на антивакцинаторських акціях у Молдові.

Акція за участю Валько у Кишиневі (скриншот з відео)