На Дніпропетровщині чоловік повісився на дитячій гірці

У місті Кам'янське Дніпропетровської області у середу, 3 листопада, на дитячому майданчику було знайдено повішеного 41-річного чоловіка, повідомляє Корреспондент.

Як зазначено, майданчик розташований біля школи №21, і труп, підвішений до гірки, зранку побачила охоронниця навчального закладу. Вона й викликала правоохоронців. Особу загиблого встановили. Ним виявився мешканець міста 1980 року народження.

За наявною інформацією, слідів насильства на тілі чоловіка не виявлено. Порушено кримінальну справу за статтею про умисне вбивство з позначкою "самовбивство".

Один із місцевих Telegram-каналів оприлюднив кадри з місця трагедії.