Жителі Естонії поскаржилися на п'яних солдатів НАТО

Пасажири поїзда в Естонії поскаржилися на п'яних солдатів батальйону Північноатлантичного альянсу (НАТО), які поводилися неналежним чином, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією латвійського порталу Delfi французькі солдати поверталися після звільнення на поїзді Elron з Таллінна до військового містечка Тапа. Як розповіли очевидці, військові перебрали алкоголю і їх почало нудити прямо в проходах.

Представник Elron Катрін Кулдеркнуп підтвердила факт інциденту. За її словами, служби діяли згідно з вимогами, і на станції Тапа на компанію чекала військова поліція. При цьому в пресслужбі французького підрозділу заявили, що занадто багато випив і поводився неналежним чином лише один із солдатів. До нього та старшого групи будуть застосовані заходи дисциплінарного впливу.