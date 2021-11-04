Відбір газу з європейських ПСГ досяг максимуму

Відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) у Європі досягнув максимуму з початку опалювального сезону, про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE), повідомляє Лента.Ру.

Це сталося, зокрема внаслідок вилучень «Газпрому», так, після тривалого періоду закачування російська компанія забрала з одного з найбільших сховищ Haidach в Австрії майже вісім мільйонів кубометрів, з Jemgum у Німеччині – близько 3,4 кубометра, а також понад мільйон кубометрів з Rehden. У Katharina не відбувається ні відбору, ні закачування. Bergermeer у Нідерландах заповнюється паливом, але обсяги знизилися більш ніж удвічі.

Зазначається, що запаси у європейських ПСГ поповнилися лише на 39 мільйонів кубометрів 2 листопада, тоді як відбір становив понад 321 мільйон. Востаннє такі показники спостерігалися у квітні 2021 року.

Наповненість сховищ скоротилася до 76,43 відсотка і зараз становить близько 81,75 мільярда кубічних метрів газу.