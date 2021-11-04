Денісова прокоментувала стан здоров'я Саакашвілі

Утримуваному у Грузинському СІЗО громадянину України, колишньому президенту Грузії, голові виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлу Саакашвілі сьогодні зробили тести, щоб визначити об’єктивний стан його здоров’я в результаті тривалого голодування, повідомляє УНІАН.

Про це поінформувала у своєму Телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен поінформувала, що зустрілася з матір’ю Саакашвілі, його українським адвокатом Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько.

"Пані Гіулі Аласанія (матір Саакашвілі - Ред.) занепокоєна станом здоров’я сина, який на сьогодні голодує 34-й день поспіль та втратив 20 кілограмів ваги. Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла. Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об’єктивного стану здоров’я Міхеіла. Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо" , - зазначила Денісова.

Вона закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.