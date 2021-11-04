Байден розкритикував сенаторів за блокування виборчої реформи

Президент США Джо Байден у середу розкритикував сенаторів-республіканців, які в черговий раз заблокували законопроєкт, спрямований на проведення реформи виборчого права країни. Відповідну письмову заяву американського лідера поширив Білий дім, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні сенатори-республіканці заблокували обговорення двопартійного законопроєкту про просування виборчих прав імені Джона Льюїса. Положення законопроєкту п'ять разів проходили через Сенат із переважною двопартійною підтримкою, востаннє 98-0 у 2006 році. Нехай буде обговорення і нехай буде голосування [за законопроєктом]" , - наголосив президент.

"Право голосу священне і конституційне. Воно є основним для всіх інших прав. Сама душа Америки під загрозою" , - сказав Байден.

У середу сенатори-республіканці, як у червні та жовтні, знову заблокували розгляд розробленого демократами законопроєкту про реформу деяких положень американської виборчої системи. Ініціатива також передбачала розширення можливостей для реєстрації виборців, голосування поштою та дострокового голосування. Нижня палата Конгресу схвалила свою версію законопроєкту ще у березні.