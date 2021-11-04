У Празькому Граді з'явився україномовний аудіогід

У найбільшому за площею фортечному комплексі світу Празькому Граді за підтримки першої леді України Олени Зеленської було запущено україномовний аудіогід, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завдяки аудіогідам ми відкриваємо українцям нові культурні точки по всьому світу, а тим, хто прагне вивчати нашу мову – даємо можливість її почути. Продовжуємо розширювати кордони!" , – цитує Зеленську пресслужба глави держави.

У повідомленні наголошується, що над перекладом текстів українською мовою працювало посольство України в Чеській Республіці. Голосом 32-го аудіогіду став український актор Олександр Биструшкін, який проживає в Чехії.

Об'єкт входить до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Град близько 880 р. заснував чеський князь Борживой із роду Пршемисловичів. Відтоді він виконує функцію резиденції чеських правителів, і з 1918 року – президентів країни. На території Граду можна знайти зразки більшості архітектурних стилів минулого тисячоліття, тому його ще називають підручником зі світової архітектури та історії мистецтва.