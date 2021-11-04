Меркель отримала одну з головних нагород Франції

Президент Франції Еммануель Макрон вручив тимчасово виконуючій обов'язки канцлера ФРН Ангелі Меркель одну з головних нагород Франції, Великий хрест Ордену Почесного легіону, та подякував їй за внесок у розвиток Європи, повідомляє Лента.Ру.

Виступаючи з промовою з нагоди вручення престижної нагороди, глава Франції уточнив, що Меркель багато в чому була прикладом.

"Я хотів би подякувати тобі за те, що ти так багато чому мене навчила... Дякую, люба Ангело, за все, що ти зробила для нашої Європи" , - зазначив Макрон.

За його словами, на посаді канцлера, «попри всі потрясіння», вона старанно досягала збереження єдності Європи.