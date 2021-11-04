Астронавти приготували тако з "космічного" перцю

Перець є частиною експерименту НАСА під назвою Plant Habitat-04, який має на меті визначити, які продукти можна вирощувати в космосі, повідомляє Сьогодні.

У червні сорок вісім насіннин було відправлено на космічну станцію, де вони вирощувалися у спеціальному апараті зі штучною вентиляцією для перенесення пилку в умовах мікрогравітації.

У попередніх експериментах вдалося виростити салат і редис, але перець виявився найскладнішим з них, оскільки йому потрібно набагато більше часу для росту, проростання та плодоношення.

Проте, нещодавно перець таки дав урожай. Після чотиримісячного очікування астронавти нарешті змогли спробувати плоди своєї праці. Астронавти зробили тако з космічним перцем, яловичиною, регідратованими помідорами та артишоками, пише interestingengineering.com.

Вирішення проблеми, пов'язаної з вирощуванням овочів в умовах мікрогравітації, важливе для тривалих місій, під час яких членам екіпажу будуть потрібні хороші джерела вітаміну С, такі як перець. Частину врожаю астронавти повернуть на Землю для аналізу.