Іран відновлює переговори щодо ядерної угоди

Влада Ірану погодилася відновити багатосторонні переговори про повернення до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми наприкінці поточного місяця, повідомляє Корреспондент.

Про це в середу, 3 листопада, заявив заступник глави МЗС Ірану Алі Багері у Twitter. За його словами, відповідне рішення було ухвалено під час телефонної розмови з координатором Спільної комісії із СВПД Енріке Морою.

"Ми домовилися розпочати переговори, націлені на зняття незаконних та нелюдських санкцій з Ірану, 29 листопада у Відні" , - уточнив Багері.

У Держдепартаменті США привітали рішення Ірану і заявили, що результат переговорів у Відні, який влаштує всі сторони, досягти можна відносно швидко.