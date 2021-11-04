В Одесі з COVID-хворих вимагають гроші за волонтерський "кисень"

В Одесі невідомі телефоном від імені волонтерів вимагають гроші за користування кисневими конденсаторами у ковід-хворих, повідомляє УНІАН.

Про це в Facebook розповіла керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Ця організація надає у безоплатну оренду кисневе обладнання, як правило, важкохворим людям, які в силу різних причин лікуються вдома.

"Вже трьом нашим підопічним, які на кисні, стали дзвонити люди з вимогою терміново повернути кисень до Фонду. Мовляв, занадто ви довго користуєтеся. Хто дзвонить, з'ясувати поки не вдалося. Людина, номер якої висвітився, при спробі з'ясувати, що ж це за Робін Гуд такий, на контакт не пішла. Інші двоє дзвонили з закритого номера" , - повідомила волонтер.

Більш того, 3 листопада, ще двом підопічним організації, подзвонили з одного і того ж номера і зажадали сплатити 5 тис.грн, і при цьому "навіть картку скинули".

"Тиждень тому подзвонили від мого імені нашій дарувальниці і попросили від мого імені 15 тис.грн на терміновий збір..." , - написала Ножевникова.

За її словами, зараз волонтери намагаються розібратися в ситуації. Вона підкреслює, що кисень надається безкоштовно, і це прописано в договорі, який підписує з "Корпорацією монстрів" кожен пацієнт. Ножевнікова заявляє, що передасть всю відповідну інформацію в правоохоронні органи.