У Португалії схвалили розпуск парламенту

Державна рада Португалії у середу більшістю голосів схвалила розпуск парламенту країни, що означає проведення дострокових виборів. Відповідний запис з'явився на офіційному сайті адміністрації президента, повідомляє ТАСС.

"Державна рада, яка зібралася під головуванням президента республіки, сьогодні, 3 листопада 2021 року, більшістю голосів позитивно відгукнулася про пропозицію президента про розпуск Зборів республіки" , - йдеться у тексті.

Збори республіки 27 жовтня не підтримали представлений проєкт бюджету Португалії на наступний рік. Португальська комуністична партія та Блок лівих виступили проти ініціативи уряду, вимагаючи, серед іншого, реформ у системі суспільної охорони здоров'я, підвищення пенсій та значного підвищення мінімальної заробітної плати. Як передавало агентство EFE, президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза попереджав, що у разі несхвалення проєкту бюджету на наступний рік він може розпустити парламент та оголосити про дострокові вибори у країні. Спочатку волевиявлення заплановане на 2023 рік.

Прем'єр Антоніу Кошта під час дебатів у Зборах республіки запевнив, що не збирається йти у відставку, навіть якщо палата не схвалить бюджет. Кошта також уточнював, що у разі позачергових виборів знову готовий стати кандидатом від соцпартії на пост глави уряду.

Відмова парламенту затвердити бюджет може призвести до складнощів із розподілом у країні коштів із Фонду відновлення ЄС. Португалія має отримати від Брюсселя €16,6 млрд до 2026 року.