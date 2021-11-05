Вчені показали, скільки льоду втратила Земля

Щороку з лиця Землі зникає понад трильйон тонн льоду. Найвразливішими перед потеплінням стали полярні регіони, які втрачають його більше, ніж будь-які інші місця планети, повідомляє Обозреватель.

Європейське космічне агентство (ЄКА) опублікувало на своєму офіційному сайті відео, на якому наочно показало, скільки льоду вже втратила наша планета через кліматичні зміни. Для аналізу та складання "карти втрат" фахівці використали дані із супутників ЄКА.

Супутники спостерігають над Арктикою вже близько 40 років. Моніторинг втрат льоду світових льодовиків, крижаних щитів та замерзлих земель показує – останнім часом Земля почала втрачати лід набагато швидше, ніж 20-50-100 років тому.

"Щороку зникає більше ніж трильйон тонн льоду, що можна порівняти за площею кількох великих міст, як-от Лондон. Щоб узяти ситуацію під контроль, необхідно стабілізувати глобальну температуру, і чим раніше це зробити, тим краще для нас" , – наголошують вчені.

Серед супутників, які відстежують стан планети та її крижаного покриву – Sentinel-3. Він розташований на висоті 815 км над Землею та може визначати висоту крижаного покриву з точністю до десятків сантиметрів.

Дослідження, проведене вченими з Ланкастерського університету (Великобританія) та ЄКА у 2019 році показало, що Sentinel-3 може точно визначати ділянки, на яких рівень льоду падає особливо сильно.

Арктика – у плані адміністративного поділу розділена між: Росією, Норвегією, Данією, США та Канадою. Данії належить і найбільший острів арктичної зони Гренландія. В Арктиці проживає близько чотирьох мільйонів людей. Для клімату Арктики характерні довга холодна зима та коротке в міру прохолодне літо. Середня температура липня коливається в межах від -10 °C у приполярних областях до +10 °C на північних кордонах континентів. Узимку в Арктиці стовпчик термометра опускається до позначки від -10 °C у континентальній частині до -40 °C при наближенні до Північного полюса.

Вчені всього світу відзначають різке танення льодовиків на цій території. Зокрема, про втрату крижаного покриву йдеться й у дослідженні низки світових інституцій. У документі наголошується, що за останні десять років рівень арктичного льоду скоротився на 13% порівняно з 1979 роком, а його середня товщина лише у Баренцевому морі зменшилась на 90%. На думку вчених, скорочення попадання льоду в інші басейни Землі і надалі провокуватиме різні стихійні лиха: повені, цунамі, шторми та посухи.