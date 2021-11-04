У новій українській авіакомпанії розповіли про напрямки і ціну на квитки

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скоро розпочне комерційні перевезення пасажирів, повідомляє Avianews.

Виконавчий директор Air Ocean Airlines В'ячеслав Геріга розповів про перші маршрути авіаперевізника, модель його роботи і перспективи розвитку.

Перший комерційний рейс Air Ocean Airlines запланований на кінець листопада: компанія вже отримала дозволи на маршрути Київ-Амман, Чернівці-Стамбул, Чернівці-Київ, Київ-Львів, Запоріжжя-Київ, Львів-Харків, Львів-Дніпро.

У літаках буде два класи обслуговування: економ і преміум-економ. Базовим аеропортом стане "Київ" (Жуляни), але літаки можуть базуватися і в регіонах.

В першу чергу авіакомпанія буде літати на внутрішніх рейсах, а середня ціна квитків буде близько 1500 гривень в одну сторону.

У Air Ocean Airlines вже є домовленості про лізинг шести літаків Ан-148. Два повітряні судна 2011 і 2012 років випуску вже прибули в Україну та отримали місцеву реєстрацію.

Також в авіакомпанії не виключають, що з часом у флоті можуть з'явитися і іноземні літаки.