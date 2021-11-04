ОБСЄ помітила стягування танків бойовиками

Організація з безпеки та співробітництва в Європі продовжує фіксувати важку військову техніку окупантів на Донбасі. Цього разу спостерігачі помітили танки бойовиків у Луганській області.﻿, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 3 листопада.﻿ За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила 10 танків на полігоні в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Патруль ОБСЄ помітив 7 танків Т - 72 і ще три танки невстановленого типу в селищі Мирне недалеко від Луганська.

Крім того, ОБСЄ повідомляє про ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. На полігоні бойовиків у селищі Бойківське (Донецька область) безпілотник ОБСЄ помітив 4 броньовані машини.