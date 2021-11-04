Названо причину авіакатастрофи з українцями під Іркутськом

Причиною авіатрощі вантажного білоруського літака Ан-12 у Росії під Іркутськом, внаслідок якого загинуло семеро людей, серед яких були українці, стали погані погодні умови.

За матеріалами російського агентства "Інтерфакс" джерело, знайоме з перебігом розслідування, повідомило виданню, що авіакатастрофу міг спровокувати крижаний дощ.

За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми чинниками могло стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.