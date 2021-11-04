Збитки - на 5 млн: у Харкові зловили злодія, який крав деталі ліфтів

Поліція затримала раніше засудженого за майнові злочини 33-річного мешканця Одеської області за підозрою у серії крадіжок ліфтового обладнання (не менше 20 епізодів) із багатоповерхівок Харкова та Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Його затримали... безпосередньо після скоєння злочину по вулиці Саперній (у Харкові - ред.). Під час огляду затриманого поліцейські вилучили рукавички, плоскогубці, кабель ліфтового обладнання у поліетиленових мішках" , - цитує відділ комунікацій начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції області Романа Іващенка

За попередніми оцінками, матеріальні збитки від крадіжки ліфтового обладнання оцінюються у суму понад 5 млн грн.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.