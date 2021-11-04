У Нідерландах прискорили навчання медсестер через спалах COVID-19

У нідерландському місті Маастрихт почали програму щодо прискореного навчання медсестер з огляду на навантаженість лікарень після чергового спалаху коронавірусу, повідомляє Укрiнформ.

“Медичний центр Маастрихтського університету намагається вирішити проблему браку медсестер, навчаючи студентів за прискореною програмою, щоб вони могли якомога швидше отримати практичні знання та стати медсестрами у відділеннях інтенсивної терапії” , - йдеться у повідомленні місцевого видання.

Зазначається, що студенти із закінченою середньою або вищою освітою, які складають тести після ретельного відбору, можуть розпочати навчання, яке триває шість місяців.

Через коронавірусну кризу кількість студентів, яким дозволено розпочати програму, значно збільшилася з 12 минулого року до 40 цього року.