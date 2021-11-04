Пентагон оприлюднив результати розслідування авіаудару у Кабулі

Авіаційний удар з американського безпілотника влітку цього року, внаслідок якого загинули 10 мирних жителів Афганістану, був помилкою, яка не порушила жодних законів, заявив за підсумками розслідування інспектор Пентагону генерал-лейтенант Самі Саїд, повідомляє Укрінформ.

«Це була чесна помилка… Це не була злочинна поведінка, необережне поводження чи недбалість» , - сказав генерал журналістам.

За його словами, під час операції мали місце «помилки у виконанні, поєднані з виправданою упередженістю і збоями в комунікації», що призвело до жертв серед цивільного населення. Водночас розслідування не виявило «жодних порушень закону, зокрема й закону про війну», наголосив генерал.

Він пояснив, що американські військовослужбовці, котрі завдали удару з безпілотника, щиро вважали, що їхньою ціллю був об’єкт, який становив «неминучу загрозу» з боку угрупування «Ісламська держава» для американських військ та дипломатичного персоналу.