Німеччину охопила "пандемія нещеплених"

У Німеччині влада забила тривогу через "пандемію нещеплених". Госпіталізацій і летальних випадків від COVID-19 в країні стало більше, оскільки німці не поспішають вакцинуватися від коронавірусу. ﻿Про це, з посиланням на The Guardian, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан попередив, що пандемія ще далека від завершення.

"В цей час ми переживаємо масову пандемію нещеплених. Якби більше людей дозволили зробити собі вакцинацію, у відділеннях інтенсивної терапії було б менше пацієнтів з коронавірусом" , - сказав він.

Кілька німецьких клінік забили тривогу з приводу збільшення числа пацієнтів з коронавірусом. У середу влада повідомила про 2220 пацієнтів, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії. Крім того, за останній тиждень у Німеччині від коронавірусу померло 666 осіб

Глава німецького агентства по боротьбі з хворобами та президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер назвав недавнє зростання показників інфікування лякаючим.

"Четверта хвиля розвивається саме так, як ми побоювалися, тому що вакцину отримали мало людей" , - сказав Вілер.

Відсоток вакцинованого населення в Німеччині фактично не змінився за останній місяць і становить 66%. В інших європейських країнах показники вакцинації набагато вище.