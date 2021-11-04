Канада запропонувала встановити глобальну ціну на шкідливі викиди

Міжнародна спільнота має запровадити глобальну мінімальну ціну на викиди в атмосферу шкідливих газів. Необхідно запровадити «спільні мінімальні стандарти ціни забруднення», повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час кліматичної конференції COP26 у Глазго. Трюдо нагадав, що Канада кілька років тому запровадила спеціальний податок на кожну тонну викидів шкідливих газів.