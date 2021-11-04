Канада запропонувала встановити глобальну ціну на шкідливі викиди
Міжнародна спільнота має запровадити глобальну мінімальну ціну на викиди в атмосферу шкідливих газів. Необхідно запровадити «спільні мінімальні стандарти ціни забруднення», повідомляє Новое время.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час кліматичної конференції COP26 у Глазго. Трюдо нагадав, що Канада кілька років тому запровадила спеціальний податок на кожну тонну викидів шкідливих газів.
«Я закликаю інші країни зробити те саме. Так само як ми погодилися запровадити глобальний мінімальний корпоративний податок, ми маємо співпрацювати, аби ніде у світі забруднення більше не було безкоштовним», — сказав Трюдо.