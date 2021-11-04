У Голлівуді вимагають заборонити використання справжньої зброї на зйомках

Кінооператори Голлівуду вимагають заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальному майданчику. З цією ініціативою виступили 214 кінооператорів після загибелі оператора з України Галини Хатчінс під час зйомок фільму «Іржа», повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією Variety підписанти, серед яких Грег Фрейзер (фільм Дюна), Рейчел Моррісон (Чорна пантера), Менді Вокер (Мулан), закликають керівництво профспілок, продюсерів і законодавців підтримати цю ініціативу.

Сенатор штату Каліфорнія Дейв Кортезе заявив, що планує запровадити офіційну заборону на використання справжньої вогнепальної зброї та бойових патронів у кіновиробництві, а губернатор штату Нью-Мексико Мішель Луджан Гришем підкреслила, що штат вживе таких заходів, якщо індустрія розваг не вживе такої заборони.