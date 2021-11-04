NASA назвало місце висадки модуля для освоєння Місяця

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило місце висадки посадкового модуля Nova-C компанії Intuitive Machines, де будуть проведені різні тести для подальшого освоєння Місяця, повідомляє Дзеркало тижня.

"Наприкінці 2022 року NASA відправить посадковий модуль з експериментом з видобутку ресурсів з крижаного покриву на Південному полюсі Місяця. Він висадиться на уступі, неподалік кратера "Шеклтон" - місця, обраного в результаті багатомісячної оцінки інженерів і вчених" , - йдеться на сайті NASA.

Вибір місця посадки обумовлений достатнім сонячним освітленням для живлення сонячних батарей протягом десяти днів місії. Також повідомляється, що з обраного місця видно Землю, що забезпечить постійний зв'язок із центром управління. Крім того, неподалік розташований невеликий кратер, ідеальний для дослідження "роботом, що стрибає".

За інформацією NASA, в рамках місії будуть випробувані три демонстраційні технології: експеримент управління з видобутку ресурсів із крижаного покриву полюсів Місяця PRIME-1, тест роботи системи забезпечення комунікаційної мережі 4G/LTE, розробленої компанією Nokia, а також Micro-Nova - "стрибаючий" робот, створений компанією Intuitive Machines.

В рамках першого експерименту бурова установка PRIME-1, оснащена буром TRIDENT довжиною близько метра і вагою 80 кг, пробурить крижаний покрив на повну довжину інструменту, потім витягне реголіт (розкришене каміння та пил) і збереже його для подальшого водного аналізу. Планується, що у разі успіху випробування бур буде використаний для видобутку ресурсів і при висадці місяцеходу VIPER наприкінці 2023 року.

Зазначається, що бурова установка також обладнана мас-спектрометром MSolo, модифікованим для потреб управління та здатним оцінювати буріння на різних глибинах у рамках місій з видобутку води та інших хімічних сполук.

В рамках експерименту Nokia невеликий ровер, розроблений підприємством Lunar Outpost, відійде від місця висадки більш ніж на півтора кілометри і почне випробовувати роботу бездротової мережі 4G/LTE на різних дистанціях. Ровер передаватиме дані посадочному модулю, який потім відправить їх на Землю. У разі успіху випробування на Місяці може бути розгорнуто комерційну 4G/LTE систему, у тому числі для забезпечення відеозв'язку у високій якості для комунікації між астронавтами, апаратами та місячними базами.

У той же час на місячній поверхні буде розгорнутий робот Micro-Nova для "стрибка" в найближчий кратер, де робот буде робити зйомку місцевості та видобуток наукових даних, після чого повернеться назад і передасть дані на модуль. Робот здатний переносити корисне навантаження вагою близько кілограма на 2,5 кілометра, переміщатися до місячних кратерів і вести спостереження на Місяці у високій якості.

Програма NASA з доставки на Місяць комерційного корисного навантаження (CLPS) дозволяє в короткі терміни знаходити підрядників серед американських компаній для доставки на Місяць корисних навантажень, за допомогою яких розвиватимуться наука, дослідження, а також прискориться комерційне освоєння Місяця.

Випробувальні та демонстраційні місії, відправлені на Місяць у рамках комерційних польотів допоможуть управлінню у вивченні місячної поверхні для забезпечення успіху плану "Артеміда" щодо безпечного повернення людини на Місяць через 55 років.