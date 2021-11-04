США допоможуть Україні декарбонізувати економіку

Сполучені Штати нададуть технічну, дипломатичну та фінансову допомогу шести країнам, включаючи Україну, у виконанні завдань, спрямованих на скорочення викидів вуглецю в атмосферу. Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм на брифінгу у середу, 3 листопада, повідомляє Корреспондент.

"Ми об'єднали зусилля з шістьма країнами, вони йдуть з нами пліч-о-пліч з тим, щоб добитися декарбонізації. Серед них - Індонезія, Єгипет, Аргентина, Чилі та Україна, а також Нігерія" , - сказала вона.

За словами голови Міненерго, відповідна програма має назву Net Zero World. У ній беруть участь 17 лабораторій країни, мета яких - допомогти згаданим державам "досягти цих амбітних цілей за кліматом".