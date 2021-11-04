Курс валют НБУ на 4 листопада

Курс валют НБУ на 4 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 листопада 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 3 листопада, знизився на 5 коп. до 26.24 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.36 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.65 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 8 коп. до 35.80 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.74 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.62 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 3 листопада 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.243 100 --0.047
EUR Євро 30.364 600 --0.126
RUB рубль 0.364 550 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 35.804 800 --0.079
CHF Швейцарський франк 28.739 100 --0.052
PLN Польський злотий 6.616 500 --0.001

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