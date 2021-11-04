Курс валют НБУ на 4 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 листопада 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 3 листопада, знизився на 5 коп. до 26.24 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.36 за 1 євро.

Курс рубля знизився рівня 3.65 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 8 коп. до 35.80 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.74 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.62 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 3 листопада 2021 року.