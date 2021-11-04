Курс валют НБУ на 4 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 листопада 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 3 листопада, знизився на 5 коп. до 26.24 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 30.36 за 1 євро.
Курс рубля знизився рівня 3.65 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 8 коп. до 35.80 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.74 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.62 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 3 листопада 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.243 100
|EUR
|Євро
|30.364 600
|RUB
|рубль
|0.364 550
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.804 800
|CHF
|Швейцарський франк
|28.739 100
|PLN
|Польський злотий
|6.616 500