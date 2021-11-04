У Києві при збуті амфетаміну затримали нацгвардійця

Правоохоронці затримали у Києві військового однієї з військових частин Національної гвардії України після чергового продажу наркотичних речовин, повідомляє Корреспондент.

Про це інформувала пресслужба Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. За даними прокурорів, нацгвардієць з липня цього року неодноразово здійснював збут амфетаміну на території столиці, зокрема серед військовослужбовців своєї військової частини.

"02.11.2021, після чергового збуту наркотичних засобів у групі з цивільною особою старшого солдата НГУ та вказану цивільну особу було затримано" , - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам готується повідомлення про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 КК) та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до десяти років із конфіскацією майна.