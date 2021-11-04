У Туреччині починають щеплення бустерною дозою COVID-вакцини

У Туреччині відсьогодні почнуть щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Pfizer у співпраці з німецькою BioNTech.﻿ Про це заявив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджі, повідомляє УНІАН.

Зокрема, першими третє щеплення отримають люди старше 60 років, пацієнти з хронічними захворюваннями у віці від 18 до 60 років, медичні працівники, а також усі співробітники, що знаходяться в групі ризику.

Для щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу з моменту повної вакцинації має пройти шість місяців.

Він також повідомив, що наразі в Туреччині двома дозами щеплено 59% населення. Однак, за його словами, для досягнення колективного імунітету в країні має бути щеплено понад 70% населення.