Дуда підписав закон про зміцнення кордону з Білоруссю

На польському кордоні, який є зовнішнім кордоном Європейського Союзу, буде створено бар'єр, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Польського Радіо, президент Польщі Анджей Дуда підписав 3 листопада закон про будівництво зміцнення на державному кордоні. Зміцнення обійдеться загалом 1,615 млрд злотих.

Законопроєкт, підготовлений Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі, має спростити термінове будівництво зміцнення через міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.﻿ Закон має набути чинності наступного дня після його оприлюднення.

Нагадаємо, Сейм ухвалив закон про будівництво зміцнення на державному кордоні 14 жовтня. Він визначає правила підготовки та будівництва зміцнення на польському кордоні. Минулої п'ятниці Сейм відхилив основні поправки Сенату – верхньої палати парламенту – до цього законопроєкту, і закон було передано на підпис президента.