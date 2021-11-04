Лусваргі, який воював на Донбасі, відправили до бразильської в'язниці

Лусваргі, який воював на Донбасі, відправили до бразильської в'язниці

Верховний федеральний суд Бразилії визнав колишнього найманця РФ, який воював на Донбасі бразильця Рафаеля Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лусваргі заарештували у травні 2021 року. У його будинку правоохоронці виявили понад 25 кілограмів марихуани, пакет із кокаїном, 350 боєприпасів калібру 9 міліметрів. Також поліція вилучила мобільні телефони, мотоцикли, паспорти та інші документи.

Лусваргі зізнався, що повернувся до Бразилії у квітні 2021 року і шукав роботу у місті Президенті-Пруденті. За даними поліції, він погодився на прохання невідомих осіб зберігати вдома наркотики та боєприпаси. За це бразилець отримував 3 тисячі доларів на місяць.

Суд визнав Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та зброї та відхилив клопотання захисту про розгляд можливої апеляції. Конфісковані у нього речі або знищили, або передали на баланс Національного фонду боротьби з наркотиками.

Лусваргі отримав 8 років та 1 місяць ув'язнення. Крім цього, він повинен заплатити 780-денний штраф, який розраховується як 1/30 мінімальної зарплати на день. Загалом йдеться про 28,6 тисячі бразильських реалів, або 5 050 доларів. Несплата штрафу ускладнить Лусваргі умовно-дострокове звільнення.

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