Лусваргі, який воював на Донбасі, відправили до бразильської в'язниці

Верховний федеральний суд Бразилії визнав колишнього найманця РФ, який воював на Донбасі бразильця Рафаеля Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та боєприпасів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лусваргі заарештували у травні 2021 року. У його будинку правоохоронці виявили понад 25 кілограмів марихуани, пакет із кокаїном, 350 боєприпасів калібру 9 міліметрів. Також поліція вилучила мобільні телефони, мотоцикли, паспорти та інші документи.

Лусваргі зізнався, що повернувся до Бразилії у квітні 2021 року і шукав роботу у місті Президенті-Пруденті. За даними поліції, він погодився на прохання невідомих осіб зберігати вдома наркотики та боєприпаси. За це бразилець отримував 3 тисячі доларів на місяць.

Суд визнав Лусваргі винним у незаконному зберіганні наркотиків та зброї та відхилив клопотання захисту про розгляд можливої апеляції. Конфісковані у нього речі або знищили, або передали на баланс Національного фонду боротьби з наркотиками.

Лусваргі отримав 8 років та 1 місяць ув'язнення. Крім цього, він повинен заплатити 780-денний штраф, який розраховується як 1/30 мінімальної зарплати на день. Загалом йдеться про 28,6 тисячі бразильських реалів, або 5 050 доларів. Несплата штрафу ускладнить Лусваргі умовно-дострокове звільнення.