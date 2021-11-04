Що очікується на валютному ринку у четвер

Учора ввечері стало відомо, що Комітет з відкритих ринків (FOMC) ФРС США ухвалив рішення розпочати скорочення програми стимулювання американської економіки шляхом скорочення купівлі активів на 15 млрд доларів на місяць (10 млрд у казначейських облігаціях та 5 млрд – в іпотечних облігаціях).

У світі, незважаючи на пізніший час, фінансові ринки вже відреагували: нафта і золото почали падати в ціні. Виникає питання: чи буде яка реакція учасників нашого міжбанківського валютного ринку на те, що відбувається? Оскільки ці заходи призведуть до ще більшого посилення долара у світі проти решти валют, можна припустити, що попит на нього у нас теж зросте. Відповідь ми отримаємо вже сьогодні-завтра. Пам'ятаємо, що Національний банк має всі інструменти і в разі потреби втрутиться та врегулює ситуацію.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,20/26,28 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в середу знизилася ще на 2 копійки: зранку його продавали по 26,32-26,33 грн, а в обід – по 26,30-26,31 грн. Втім, надвечір долар подорожчав буквально на 1 копійку, до 26,31-26,32 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,30 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі зростання безготівкового долара цінники на готівку оперативно перепишуть у бік підвищення. Якщо ж долар на міжбанку піде вниз, він потягне за собою готівкового «американця».

Євро на ринку FOREX у середу спочатку пішов униз і опустився до позначки 1,1560 долара, але після оголошення підсумків засідання ФРС США кинувся вгору і піднявся до 1,1615 долара. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1591-1,1614 доларів. Готівковий євро в середу знову подешевшав: уранці його продавали по 30,44-30,45 гривень, а надвечір обмінники опустили цінники до 30,40-30,41 гривень. Сьогодні вранці його знову почнуть продавати за 30,43-30,45 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Є припущення, що сьогодні можливі різкі коливання ціни євро упродовж дня.

Російський рубль у середу здійснював різкі рухи щодо американського долара. У першій половині дня середи він виріс до 71,40 рублів за долар, надвечір знову пішов вниз і опустився до 72,20 рублів, а після оголошення підсумків засідання ФРС США знову почав зростати і дійшов до 71,70 рублів. Вранці четверга він торгується у діапазоні 71,68-71,88 рублів за долар. Готівковий карбованець у столиці вчора подешевшав на 2 копійки, до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть по 3,67-3,70 гривень за 10 рублів.