Компанія-власник Vodafone назвала причини підвищення тарифів
Український телекомунікаційний ринок серйозно недофінансовано через низькі тарифи. Василь Лацанич, голова телеком-напрямку NEQSOL Holding, який володіє Vodafone, назвав галузь зв'язку в Україні "найдешевшою у світі", повідомляє UBR.
За його словами, це значно
"звужує можливості розвитку" , тому що в індустрії недостатньо грошей для розвитку.
"Тому ринок має зростати в цінності, фактично – дорожчати", – наголосив він.
Він попередив, що оператор здійснить кроки для підвищення середньомісячного доходу від одного абонента (ARPU), тому що
"це абсолютно необхідно" .
Наступного року №2 українського стільникового ринку має намір запропонувати користувачам пакети з більшим обсягом та переліком послуг. Відповідно, такі тарифи будуть дорожчими за нинішні. Василь Лацанич в інтерв'ю не уточнив, коли саме це станеться і на скільки виростуть ціни Vodafone.
Він зазначив, що в Україні
"досить сильна інфляція" і для того, щоб
"підвищувати зарплати співробітникам та купувати нові технології за валюту", необхідно отримувати достатній дохід.
За його словами, за останні кілька років оператори вкладали значні кошти спочатку в 3G, а потім і в 4G,
але впровадження нових технологій не призвело до подорожчання послуг.