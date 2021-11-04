Компанія-власник Vodafone назвала причини підвищення тарифів

Український телекомунікаційний ринок серйозно недофінансовано через низькі тарифи. Василь Лацанич, голова телеком-напрямку NEQSOL Holding, який володіє Vodafone, назвав галузь зв'язку в Україні "найдешевшою у світі", повідомляє UBR.

За його словами, це значно "звужує можливості розвитку" , тому що в індустрії недостатньо грошей для розвитку.

"Тому ринок має зростати в цінності, фактично – дорожчати", – наголосив він.

Він попередив, що оператор здійснить кроки для підвищення середньомісячного доходу від одного абонента (ARPU), тому що "це абсолютно необхідно" .

Наступного року №2 українського стільникового ринку має намір запропонувати користувачам пакети з більшим обсягом та переліком послуг. Відповідно, такі тарифи будуть дорожчими за нинішні. Василь Лацанич в інтерв'ю не уточнив, коли саме це станеться і на скільки виростуть ціни Vodafone.

Він зазначив, що в Україні "досить сильна інфляція" і для того, щоб "підвищувати зарплати співробітникам та купувати нові технології за валюту", необхідно отримувати достатній дохід.