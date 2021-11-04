Джонні Депп зустрівся з Конором Макгрегором в неформальній обстановці

Джонні Депп тримається в тіні після судових розглядів із колишньою дружиною Ембер Херд. Актор не оновлює профіль у Instagram а якщо і з'являється на публіці, це стає подією для фанів, повідомляє Сьогодні.

Нові фото з Конором Макгрегором саме той випадок. Зірка "Піратів Карибського моря" зустрівся з бійцем змішаних єдиноборств в одному з барів.

Ми з Джоном Деппом насолоджуємося келихом прекрасного віскі. Дякую за доброту та гостинність по відношенню до моїх друзів та сім'ї Джонні! Справжній джентльмен, – підписав знімки Макгрегор.

Фото: Instagram

Фото: Instagram