Призначення нових міністрів: порядок денний Ради на сьогодні

Сьогодні, 4 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Зокрема, народні депутати розглянуть призначення чотирьох нових міністрів та низку інших законопроєктів, повідомляє РБК-Україна.

Призначення урядовців

Так, парламентарі сьогодні можуть проголосувати за призначення:

Резнікова Олексія Юрійовича – міністром оборони України;

Верещук Ірини Андріївни – віцепрем'єр-міністром України - міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Рябікіна Павла Борисовича – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

Свириденко Юлії Анатоліївни – першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки України.

Разом з тим нардепи розглянуть призначення В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної ради України.

Питання ратифікації

Верховна рада розгляне також сьогодні законопроєкти про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб, а також:

ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року;

законопроєкт про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки;

законопроєкт про вихід з Угоди про співпрацю держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією;

законопроєкт про вихід України з Угоди про Спільний аграрний ринок держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроєкти: