ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України у 2021 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України у 2021 році на рівні 3,5%, свідчить його листопадовий прогноз, оприлюднений у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Банк прогнозує зростання ВВП країни у 2021 та 2022 роках на 3,5%" , - зазначив ЄБРР.

На думку ЄБРР, зростанню економіки цього року сприятиме врожай зернових та продовження нормалізації активності бізнесу, а серед ризиків прогнозу залишається повільне просування реформ та розгортання вакцинації.

Як прокоментував регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов, на початку наступного року показники інфляції почнуть переходити до цілі Національного банку 5%, оскільки поступово вичерпається ефект низької бази порівняння. Коли інфляція сягне таргету НБУ, залежить також від інших факторів, серед яких - глобальна інфляція. На його думку, показник інфляції в Україні наблизиться до інфляційного таргету ближче до кінця 2022 року або 2023-го.

Як повідомлялося, 2020 року українська економіка впала на 4%. Цього року Мінекономіки та уряд очікують зростання на 4,1%. Національний банк очікує зростання економіки у 2021 році на 3,1%, у 2022-му на 3,8%.