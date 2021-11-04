Україна збільшила закупівлю імпортної молочки: що й звідки завозили

В Україну в січні-жовтні 2021 року було завезено 88,6 тис. тонн молочної продукції. Це на 18% більше ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє UBR.

У грошовому еквіваленті імпорт зріс на 22% і становить 297 млн дол.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, основними продавцями "молочки" виступають Польща – 38,5 тис. т, Німеччина – 15,2 тис. т та Білорусь – 10,2 тис. т.

За десять місяців імпорт наростили за такими продуктами:

молоко та вершки – на 13% більше (12 тис. тонн);

сири – на 15% (43,8 тис. т);

молоко та вершки згущеного молока – на 24% (6,6 тис. т);

маслянка, коагульоване молоко та вершки – на 39% (11,2 тис. т);

молочна сироватка – на 73% (6,9 тис. т);

При цьому постачання вершкового масла знизилося на 13%, до 8,1 тис. тонн.

Причинами зростання імпорту молочних продуктів стали скорочення поголів'я корів в Україні та збільшення внутрішніх цін на сировину.

У той же час лідерами серед областей за кількістю молока, що виробляється, залишаються Полтавська (528,4 тис. т), Вінницька (519,6 тис. т) та Хмельницька 510,8 (тис. т).