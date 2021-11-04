За місяць київські водії сплатили за паркування більше 2 млн гривень

При цьому сума штрафів сплачених за порушення правил паркування - 4,557 млн грн, повідомляє 24 Канал.

У жовтні платне паркування витягло з кишень водіїв 2,288 млн грн. Це майже у півтора раза більше, ніж у серпні. Близько 96% від цієї суми - за паркування у l зоні.

Оплати через додаток “Київ Цифровий” у порівнянні з вереснем зросли більше, ніж на третину. Через КЦ місто отримало 2,1 млн грн. Також для сплати за паркування використовуються сервіси Parking UA, EasyРay, Приват24, iPay та Portmone.

Загальна сума штрафів, сплачених у жовтні, – 4,557 млн грн. Це у півтора раза більше, ніж у серпні.

У жовтні порівняно з літом значно зменшилася середня тривалість одного паркування. У l зоні вона скоротилася з 3 годин до 2, у ll зоні - з 3,5 годин до 1,5 години, а у спальних районах - з 4,5 годин до 2.