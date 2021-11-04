Чи екологічні гібридні автомобілі: дослідження

У країнах Європейського союзу з низки причин зростає попит на гібридні автомобілі. Однак екологи, які вивчають їхній вплив на довкілля, попереджають споживачів: гібриди можуть бути не такими безпечними, як здаються на перший погляд. Про це вказують деякі дослідження, повідомляє Как и Почему.

До гібридних відносяться автомобілі, в яких провідні колеса приводяться в дію за допомогою більш ніж одного джерела енергії. Застосування одночасно двох двигунів (електричного та внутрішнього згоряння) дозволяє відмовитися від використання ДВЗ при невисокому навантаженні.

Електромобілі: види, плюси та мінуси, статистика

Виробництво гібридних авто пов'язане з підвищенням ринкового попиту на них, спричиненого такими причинами:

високі ціни на нафту;

посилення вимог до екологічної безпеки транспортних засобів;

наявність спеціальних привілеїв (безкоштовні автостоянки, окрема смуга на шосе, відсутність дорожнього податку);

вирішення недоліків електромобілів (вага акумулятора, слабко розвинена мережа зарядних станцій, невелика дальність пробігу).

Гібрид дозволяє власнику подолати частину шляху без викидів вуглекислого газу атмосферу. При цьому незабаром таких авто буде продано більше ніж бензинових. Дані про продаж за третій квартал 2021 року:

40% – бензинові моделі;

20,7% - гібриди, в яких акумулятор отримує енергію від гальмування, наприклад;

17,6% - дизельні авто;

9,8% – електромобілі;

9,1% – моделі PHEV (гібрид із можливістю підключення до мережі).

Екологічна організація «Грінпіс» спільно з фахівцями з транспорту та навколишнього середовища повідомляють, що гібридні автомобілі – це перехідне рішення на шляху до повної відмови від дизеля та бензину. Причому гібриди лише гальмують цей перехід. Особливо це стосується повноцінних моделей, які працюють в основному на викопному паливі.

Цікавий факт: перший у світі гібридний автомобіль випущений у 1900–1901 роках. знаменитим німецьким конструктором Фердінандом Порше. Машина була обладнана двома бензиновими двигунами, двома електрогенераторами. Автономність – 200 км.

Перший у світі гібридний автомобіль Ф. Порше

Наприклад, у деяких автопарках з гібридами не передбачено зарядних систем, тому люди не заряджають свої авто. Крім того, водії повинні навчитися правильно користуватись гібридними автомобілями. Найменше вуглекислого газу вони виділяють на автомагістралях, у межах міста – на 33% менше у порівнянні з бензиновими ТЗ. Нульовим рівнем викиду відрізняються моделі PHEV.

Також експерти дають поради щодо вибору авто. Наприклад, якщо йдеться про сім'ю з однією машиною, найкращі екологічні показники матиме гібрид, розрахований на подолання близько 50 км на день, ніж електрокар із величезним акумулятором.