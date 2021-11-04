Відпочинок у Європі: країни з найжорсткішими COVID-вимогами

Прогнози під час пандемії будувати досить складно, але з поточної ситуації вже можна планувати зимовий туристичний сезон у Європі. Поки що Україна знаходиться в "зеленій" зоні. Кожна країна має свої вимоги, повідомляє Вести.

Поки що лише дві країни закрилися від українських громадян. Це Мальта та Болгарія. Причому Болгарія обмежила в'їзд ще півсотні країн.

Франція та Німеччина з 10 жовтня заборонили в'їзд для невакцинованих туристів. Крім того, всередині цих країн діють жорсткі вимоги при відвідуванні громадських місць: ресторанів, барів та музеїв. Наприклад, перед тим як зайти в кафе вас попросять пред'явити електронний сертифікат вакцинації (у додатку "Дія").

Такі ж заходи з 1 листопада набули чинності в Чехії, а також сертифікат знадобиться під час заселення в готелі. Раніше у відвідувачів чеських кафе могли і не перевіряти сертифікат вакцинації, оскільки відповідальність лежала повністю на людині. Але тепер кримінальна відповідальність лягає на всіх, хто надає послуги: продавців, рестораторів, власників готелів та керівництва музеїв.

Ну і треба враховувати, що Чехія приймає туристів лише з вакцинами, схваленими ЕМА. Ті ж правила і в Польщі – сюди можна лише з Pfizer, AstraZeneca, Janssen та Moderna.

В Італію теж пускають вакцинованих українців, але, крім сертифікату, потрібно мати на руках ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години перед польотом, або антиген-тест за 48 годин. Також в Італії є так званий Green Pass ("зелений паспорт") – фактично його замінює електронний сертифікат (український у додатку "Дія"), який вимагають скрізь навіть при посадці на громадський транспорт.