Україна на саміті ООН зобов'язалася відмовитися від вугілля

На саміті з клімату COP26 у Глазго (Шотландія) 3 листопада понад 40 країн, в яких використовується вугілля, зобов'язалися відмовитися від викопного палива, повідомляє Depo.ua.

Серед них такі країни, як Україна, В'єтнам і Польща, Канада.

Підписані країнами зобов'язання передбачають поступову відмову від будівництва нових вугільних електростанцій і скорочення інвестицій в цю галузь. Багатіші економіки обіцяють, що зроблять це у 2030 роках, а більш дрібні — у 2040 роках.

Наголошується, що поетапна відмова від вугілля необхідна для скорочення викидів вуглецю, достатнього для того, аби світ встав на шлях обмеження глобального потепління.

У разі відмови ці країни швидко збільшать масштаби впровадження екологічно чистої енергетики.