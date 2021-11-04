На Одещині виявили 380 артснарядів часів Другої світової

У полі біля міста Ізмаїл (Одеська обл.) піротехнічні підрозділи ДСНС виявили 380 артснарядів калібру 75 мм часів війни, обстеження території продовжується, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Протягом 2-3 листопада в полі біля м. Ізмаїл, під час обстеження території (згідно з повідомленням заявника), піротехнічні підрозділи ДСНС виявили 380 артснарядів (калібру 75 мм часів Другої світової війни). Знешкодження ВНП планується після завершення повного обстеження території (продовження заплановано на 4 листопада)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Від ДСНС було залучено п'ять осіб та дві одиниці техніки.

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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