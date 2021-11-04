На Одещині виявили 380 артснарядів часів Другої світової
У полі біля міста Ізмаїл (Одеська обл.) піротехнічні підрозділи ДСНС виявили 380 артснарядів калібру 75 мм часів війни, обстеження території продовжується, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Протягом 2-3 листопада в полі біля м. Ізмаїл, під час обстеження території (згідно з повідомленням заявника), піротехнічні підрозділи ДСНС виявили 380 артснарядів (калібру 75 мм часів Другої світової війни). Знешкодження ВНП планується після завершення повного обстеження території (продовження заплановано на 4 листопада)", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Від ДСНС було залучено п'ять осіб та дві одиниці техніки.