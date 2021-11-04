У "Слузі народу" поставили ультиматум Разумкову

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков має визначитися – він у фракції "Слуга народу" чи ні, повідомляє Україна 24.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Дмитро Разумков повинен для себе визначитися - з "розумними" він чи з "красивими". Він у фракції "Слуга народу" - як він каже - чи ні... Якщо він вважає, що він у фракції, то таким чином він 2 роки порушував регламент і це ніби суперечить тому іміджу, який він старанно намагається сконструювати навколо власної персони.

Якщо він не у фракції - тоді дійсно за законом має право партія ухвалити рішення і позбавити його мандата. Писати листи Арахамії (глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - прим. ред.) про те, щоб він його визначив до якогось комітету... і одночасно виступати категорично проти ухвалення рішень тих чи інших фракцій... Мені здається, що це як мінімум непослідовна позиція" , - сказав Гетманцев.

"Вся ця історія зі зняттям його з посади голови Верховної Ради - це ж наслідки його, для нас абсолютно незрозумілої, "принципової" позиції щодо законопроєкту про деолігархізацію, який ми приймали, зокрема, і щодо податкового закону. Ми розуміємо всі, що він хоче сконструювати собі якесь політичне майбутнє... Якщо людина хоче бути членом фракції, вона має пояснити, а в якій фракції вона була ці 2 роки?