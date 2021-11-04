Mozilla випустила Firefox 94 із новими колірними схемами

Mozilla випустила браузер Firefox 94 з низкою нових функцій, включаючи підтримку колірних схем, можливість ізоляції сайтів, а також кілька поліпшень продуктивності та безпеки, повідомляє 3Dnews.

Випуск Firefox 94 збігається із закінченням підтримки гілки Firefox 78 ESR. Нова версія браузера з довгостроковою підтримкою стане Firefox 91.3 ERS. Що стосується нововведень у Firefox 94, найпомітнішим із них стала підтримка колірних схем. Тепер, при першому запуску, браузер запропонує користувачам вибрати одну із шести колірних схем.

Крім того, Firefox пропонує функцію ізоляції сайтів, яка допомагає користувачам захиститися від шкідливих сайтів, які намагаються перехопити конфіденційну інформацію з інших відкритих вкладок. Серед інших нововведень варто відзначити підтримку автоматичного оновлення браузера у фоновому режимі Windows, а також підтримку режиму низького енергоспоживання Apple при відтворенні повноекранного відео на таких сайтах, як YouTube і Twitch. Користувачі Linux отримають покращену продуктивність WebGL та знижене енергоспоживання.

Користувачі Firefox для Android отримають нову домашню сторінку, яка включає останні вкладки, закладки, пошукові запити і рекомендовані статті. Крім того, ця версія браузера також отримає підтримку нової функції, яка називається неактивними вкладками. Вкладки, які не переглядалися протягом двох тижнів, автоматично переміщуються до спеціального розділу на панелі вкладок.

Firefox 94 доступний для всіх основних ОС для настільних комп'ютерів та Android. Складання для iOS отримала номер версії 39.