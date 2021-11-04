США просять не нагнітати: Чому Київ не налякали війська РФ

США нагнітають істерію щодо російських військ біля українського кордону, а Україна запевняє, що ситуація під контролем. З такою реакцією нашої держави ми маємо справу чи не вперше – раніше українська сторона вдячно відгукувалась на будь-яку заяву США та Заходу про загрозу Україні з боку Росії, пише Руслан Рудомский, Depo.ua.

Що сталося

Почалося все з того, що 31 жовтня американське видання Washington Post, посилаючись на "особисті джерела, наближені до впливових чиновників США та Європи" , написало, що Росія почала активно стягувати військову техніку та живу силу до кордону з Україною. Джерела видання стверджують, що бачать незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії, плюс Росія перекидає танки та ракети до південних та західних регіонів країни, що межують з державним кордоном України.

Наступного дня американське видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, що підтверджують, що Росія зосередила війська та військову техніку на кордоні з Україною. На оприлюдненому фото видно скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із військовими. У Politico стверджують, що російські військові "почали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де зазвичай базуються" .

Як хтось відреагував

Підігріла цю інформацію заяву з Білого дому. Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати стежать за ситуацією на кордоні України після появи інформації про активізацію стягування російських військ.

"У минулі вихідні у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами з питання України та забезпечення того, щоб ми захищали суверенітет та територіальну цілісність країни та підтримували її. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією. І зараз мені більше нічого додати", – заявив Салліван 1 листопада.

Здавалося б, це те, що нам потрібно: у Вашингтоні оперативно відреагували на потенційну загрозу Україні та ретельно висловили підтримку. Однак у самій Україні знайшлося інше бачення цієї ситуації.

Спочатку Міністерство оборони спростувало дані про активацію росіян на кордоні.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано. Оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку – елементи спеціальних інформаційно-психологічних дій та, по суті, є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань”, – заявили у Міноборони.

У свою чергу, у Кремлі назвали публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною "вкиданням" із низкою неточностей.

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, бо там йдеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю і так далі. Сама ця якість найкраще свідчить про те, що не потрібна витрачати час на знайомство з такими вкиданнями», – заявив речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков.

Також він додав, що пересування військової техніки чи підрозділів територією Росії – це виключно російська справа.

Поспішив прокоментувати ситуацію та учасник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш, заявивши, що російські війська біля українського кордону є свідченням того, що Кремль злякався "Байракторів" та заяв американського міністра щодо перспектив членства України в НАТО, тому вирішив пограти м'язами.

Розставив крапки над "і" секретар РНБО Олексій Данилов. 2 листопада він зробив заяву, в якій назвав інформацію про скупчення російських військ біля українського кордону фейком, але присутність самих військ при цьому не спростував. За словами Данилова, російські війська біля наших кордонів є, але вони там стоять уже давно, і нічого нового останнім часом там немає.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами. Це дезінформація, і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Нехай вони покажуть фотографії, які там були місяць тому , два тижні тому – ви побачите одні й самі фотографії”, – прокоментував Данилов знімки американських ЗМІ.

Проте, вже 3 листопада у Міноборони України зробили заяву, що на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Щоб продемонструвати поінформованість у темі, у Міноборони навіть назвали склад цього війська.

За даними МО, український кордон підпирають війська 8-ї та 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, біля нашого кордону базуються окремі з'єднання та частини 4-ї та 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Ще два армійські корпуси російських окупаційних військ розгорнуті та діють на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також у Міноборони нагадали, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримки напруги у регіоні та політичного тиску на сусідні держави.

Окремо генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк через прес-службу Українського центру безпеки та співробітництва заявив, що українська армія готова протистояти Росії на Донбасі. Він запевнив, що ЗСУ чудово розуміють дії Росії і те, як вона веде війну.

"Ми готові до ескалації, готові до нового витку бойових дій. Крім стабілізаційної операції, у нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контрнаступну операцію. Війська до цього готові", - наголосив Павлюк.

Як пояснити розбіжності

Отже, і українська, і американська, і навіть російська сторони сходяться на тому, що російські війська біля українського кордону є, і в досить серйозній кількості (90 тисяч солдатів – солідний військовий контингент). Однак далі версії розходяться: американці стверджують, що Росія стягнула ці війська нещодавно, офіційний Київ наполягає, що вони там стоять уже давно, а Кремль у своєму репертуарі продовжує гнути лінію: "ми тут живемо, взагалі-то" .

І якщо позиції Москви та Вашингтона вже звичні та навіть традиційні, то позиція Києва здивувала. Адже раніше ми першими били на сполох, що ворог біля воріт, і обурювалися, коли цього не помічали наші західні союзники. Зараз же складається враження, що Росія нагнітає ситуацію, а Україна щосили робить вигляд, що на це не ведеться.

Така самовпевненість є чимось новим для нас – з початку війни чи не вперше обрано таку лінію поведінки. Можливо, причиною є певне зниження ризиків російської агресії саме зараз, коли проходить і проходитиме ще як мінімум до весни сертифікацію "Північний потік – 2". А можливо, установки з Банкової не допустити нагнітання панічних настроїв — причин і без російських військ тепер хоч греблю гати. Тому українська армія заявляє і своїм співгромадянам, і світові, мовляв, ну там є російські війська. Вони там і були. Нехай собі стоять. А якщо поткнуться до нас, ми їм покажемо, як показали під Гранітним.