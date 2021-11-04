У Раді пояснили, чому війська РФ біля кордонів не становлять небезпеки

У Верховній раді України пояснили, чому війська РФ біля кордонів України не становлять небезпеки. В межах українських кордонів спостерігаються саме зміни в бойовому і чисельному складі військ РФ, пише Олег Черниш, РБК-Україна.

Про це заявив голова Комітету Верховної ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич ("Слуга народу").

Він пов'язує ці "рухи тіла" із закінченням запланованих раніше навчань.