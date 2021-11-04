Стан здоров'я Саакашвілі погіршився – лікар

Особистий лікар експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що його стан погіршився, повідомляє Новини-Грузія.

За словами Кіпшидзе, який сьогодні ввечері відвідав в'язницю №12 у Руставі, Саакашвілі, який голодує, сильно ослаб, у нього погіршилися показники медичних тестів і почалися проблеми з серцем.

Кіпшидзе зазначив, що стан ув'язненого вкрай нестабільний. Крім того, Саакашвілі втратив 10% своєї ваги.

"Сьогодні ми отримали відповіді тестів та обговорили з консиліумом параметри. Порівняно з минулим консиліумом, який відбувся тиждень тому, результати стали гіршими. Президент ослаб і скаржиться на прискорене серцебиття" , - сказав Кіпшидзе.

За його словами, наступного разу консиліум збереться, швидше за все, у п'ятницю.